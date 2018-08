Actualidade

Angola interditou o corte de árvores da espécie mussivi por um período de dois anos, num esforço para aliviar a pressão sobre estas causadas pelas Campanhas Florestais de 2016 e 2017, conforme decisão governamental a que a Lusa teve hoje acesso.

Estas campanhas, com destaque nas províncias do Moxico, Lunda Sul e Cuando Cubango, todas no leste do país, resultaram na "extração de volumes acimas das quotas legalmente estabelecidas", de acordo com o Decreto Executivo n.º 278/18, do Ministério da Agricultura e Florestas, com data deste mês.

Em 2017, segundo dados recolhidos pela Lusa, cada metro cúbico de madeira mussivi angolana era vendido a quase 200.000 kwanzas (635 euros).