OPA/EDP

O presidente da Comissão Europeia diz que Bruxelas está a seguir a OPA da China Three Gorges sobre a EDP mas comentou que, no quadro legal atual, pouco pode intervir, cabendo às autoridades reguladoras nacionais analisar os riscos da operação.

A posição de Jean-Claude Juncker surge em resposta a uma carta da eurodeputada portuguesa Ana Gomes, que, juntamente com o eurodeputado alemão Elmar Brok, questionara o presidente da Comissão Europeia sobre a questão dos investimentos diretos estrangeiros em setores estratégicos da economia europeia, à luz da oferta pública de aquisição (OPA) lançada em maio pela China Three Gorges, que já é o maior acionista da EDP, com 23% do capital da elétrica portuguesa.

Na resposta, a que a Lusa teve acesso, Juncker aponta que, a concretizar-se, a operação será analisada por Bruxelas à luz das regras da concorrência e das concentrações, mas sublinha que, "no âmbito do atual quadro legal, a Comissão dispõe de poucos instrumentos para intervir em tais casos e não pode analisar casos individuais de investimento direto estrangeiro e os seus potenciais riscos relativamente à segurança e ordem pública ao nível europeu", sendo essas análises, a nível nacional, "prerrogativas dos Estados-membros".