Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, assegurou que o seu Governo vai cumprir a promessa de ter todas as crianças do ensino primário a estudar em carteiras até 2019, acabando com o cenário de alunos sentados no chão.

"Vamos cumprir a nossa promessa, que está inscrita no nosso programa de governação", declarou Filipe Nyusi, falando terça-feira durante a entrega de 16.800 carteiras no distrito de Mandlakazi, província de Gaza, sul de Moçambique.

Todas as crianças, prosseguiu o chefe de Estado, vão deixar de estudar sentadas no chão até ao próximo ano, assinalando que a sua agenda "é uma só, trabalhar para o bem do povo".