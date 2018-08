Actualidade

O Presidente angolano disse hoje, em Berlim, que estão a ser criadas "todas as medidas" legais, cambiais e migratórias para "tornar mais atrativas as condições de investimento estrangeiro", tendo sugerido a criação de uma câmara de comércio com a Alemanha.

João Loureço discursou esta manhã no 7.ºFórum Económico Alemanha-Angola, que se realiza em Berlim, no âmbito da visita oficial de dois dias que está a fazer ao país.

O Presidente angolano disse que a iniciativa representa "uma excelente oportunidade para aprofundar o conhecimento recíproco" e para identificar "interesses comuns num momento que Angola está a viver um processo de abertura e renovação ao exterior".