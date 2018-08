Actualidade

O partido espanhol Cidadãos deverá abster-se, enquanto o Partido Nacional Basco deverá apoiar, da validação no Congresso do decreto-lei que o Governo espanhol aprovará, para exumar os restos mortais do ditador Francisco Franco do Vale dos Caídos.

O presidente do Cidadãos (CS), Albert Rivera, avançou hoje, numa entrevista a uma rádio espanhola, que o seu partido não apoiará a validação, mas não clarificou se vai votar contra ou abster-se.

Contudo, fontes do CS explicaram que o seu voto será de abstenção, se a proposta do Governo pasar só por exumar Franco.