Actualidade

Uma equipa brasileira vai participar pela primeira vez no Campeonato de Dança do Dragão em Macau, prova em que durante dois dias vão competir equipas do continente americano ao asiático, foi hoje anunciado.

A formação masculina brasileira, estreante e única representante entre os países lusófonos, vai competir com as equipas de Macau, China, Hong Kong, Taiwan, Malásia, Filipinas, Vietname, Indonésia e Myanmar.

"Os padrões continuam a aumentar, mais categorias foram adicionadas e vamos adotar um novo sistema de pontuação", disse o diretor executivo do grupo hoteleiro e operador de jogo, Grant Bowie, grupo que organiza este evento internacional no território desde 2010, que este ano se realiza entre 10 e 11 de novembro.