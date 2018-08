Actualidade

O Aeroporto Internacional de Macau lançou hoje o concurso para a ampliação do terminal de passageiros sul do aeroporto devido ao aumento recorde de passageiros, foi hoje anunciado.

"A fim de manter o desenvolvimento sustentável do aeroporto", foi lançado um concurso para "realizar o projeto e obras de construção, incluindo uma extensão de espaço de três andares de aproximadamente 17.100 metros quadrados no lado sul do terminal de passageiros existente", declarou a Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM), em comunicado.

"Aumentar o espaço do terminal de passageiros do edifício do terminal, escritórios, área comercial, sala VIP e outras instalações, e construir três novas pontes de embarque", é o objetivo da CAM, que espera que este projeto capacite o aeroporto a receber mais de 10 milhões de passageiros por ano.