Actualidade

A Assembleia Municipal de Quelimane, centro de Moçambique, deliberou hoje por unanimidade o afastamento do autarca local, Manuel de Araújo, por suposta violação da lei, ao decidir mudar de partido antes do fim do seu mandato.

"Foi uma decisão unânime e que vai ao encontro da lei. Ele não podia continuar, era ilegal", disse à Lusa Domingos César Albuquerque, presidente da Assembleia Municipal de Quelimane, terceira maior cidade de Moçambique.

Na deliberação, a Assembleia Municipal de Quelimane considera que o autarca violou a nova Lei das Autarquias Locais, ao decidir mudar do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força política, para a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido de oposição, antes do fim do seu mandato.