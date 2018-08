Actualidade

Os bancos devolveram 173,9 milhões de euros em cheques sem cobertura até julho deste ano, mais do que no mesmo período de 2017, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com o Boletim Estatístico do Banco de Portugal (BdP), hoje divulgado, foram 50.300 os cheques com insuficiência de provisão apresentados nos bancos nacionais até julho deste ano, que equivaleram a 173,9 milhões de euros.

No mesmo período de 2017, foram passados 56.200 cheques 'careca', num total de 161,9 milhões de euros.