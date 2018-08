Actualidade

A Procuradoria do Luxemburgo comunicou hoje que "a polícia deve ainda proceder a interrogações" no âmbito da investigação ao afogamento do 'rapper' Puto G, de nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana, ocorrido a 30 de junho, no lago Remerschen.

O porta-voz da Procuradoria do Luxemburgo informou à agência Lusa, na semana passada, que "o processo não existe" e que se concluiu que a morte do músico foi "um acidente", mas na informação de hoje é referido que só novas audições, a realizar pela polícia, permitirão "decidir o destino que se dará ao dossiê".

Em comunicação escrito, o porta-voz, Henri Eippers, manteve que a Procuradoria do Luxemburgo continua a "não ter elementos quanto à implicação de terceiros" na morte do 'rapper', muito embora a família de Puto G tenha levantado questões sobre a falta de segurança e vigilância no lago Remerschen.