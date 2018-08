Actualidade

Perto de mil pessoas juntaram-se a uma campanha para autorizar a entrada na União Europeia (UE) da ativista ucraniana Lyudmyla Kozlovska, deportada por promover valores democráticos na Polónia.

Integram esta campanha o prémio Nobel da Paz de 1983, o polaco Lech Walesa, e a comissária europeia do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME, a também polaca Elzbieta Bienkowska.

Lyudmyla Kozlovska, ucraniana casada com um cidadão polaco há cinco anos, dirige em Varsóvia a organização não-governamental Open Dialog Foundation, entidade de defesa da democracia no espaço pós-soviético e que fazia uma forte crítica ao Governo da Polónia, de acordo com os meios de comunicação polacos.