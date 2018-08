Actualidade

A viúva do compositor José Afonso mostrou-se hoje surpresa com a proposta de trasladação dos restos mortais do músico para o Panteão Nacional, tornada pública na terça-feira pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

Foi "uma surpresa e vamos decidir", disse Zélia Afonso, em declarações à agência Lusa, sublinhando, contudo, que José Afonso pediu para ser sepultado em campa rasa.

"A única coisa que eu posso acrescentar é dizer que foi uma surpresa e que o Zeca pediu que fosse [sepultado] em campa rasa, em Setúbal, e eu estou determinada" a que assim permaneça, ressalvando, no entanto, que há mais pessoas na família.