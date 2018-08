Actualidade

O Governo angolano prevê investir 130 milhões de euros em duas estradas no sul do país, nomeadamente na conclusão da Estrada Nacional (EN) 100, segundo concursos públicos lançados por despacho assinado pelo Presidente da República, João Lourenço.

De acordo com um despacho presidencial, de 17 de agosto e ao qual a Lusa teve hoje acesso, as obras integram o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022 e visam a conclusão, além da EN 100, do troço entre Moçâmedes e Baía das Pipas, na província do Namibe.

O despacho sustenta a "elevada preocupação do executivo em implementar projetos de incidência local".