Actualidade

O Banco Postal de Angola disponibilizou mais de 200 milhões de kwanzas (654.000 euros) para microcrédito, sobretudo no setor informal, e pretende apostar na literacia financeira como pilar do crescimento de clientes, foi hoje anunciado em Luanda.

O universo de ações e o plano estratégico daquele banco angolano foram avançados hoje pelo diretor-geral da Unidade de Comércio e Empresários, Virgílio Mendes, afirmando que o Banco Postal tem disponível um orçamento global de 900 milhões de kwanzas (2,95 milhões de euros) para este efeito.

Falando à margem de um seminário sobre Apoio a Projetos de Negócio de Mulheres Empreendedoras, organizado em parceria com o Fórum de Mulheres Jornalistas para Igualdade do Género, o responsável bancário referiu que as ações da unidade estão alinhadas com os propósitos do Estado angolano.