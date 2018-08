Actualidade

A Inapal Plásticos, empresa especializada na produção de componentes para a indústria automóvel, foi vendida ao grupo industrial japonês Teijin, anunciou hoje a ECS, responsável pelo fundo de recuperação, sem revelar o valor do negócio.

"A Teijin, grupo industrial japonês especializado em materiais de alto desempenho, e a ECS Capital, responsável pela gestão do Fundo Recuperação, acordaram a transação da Inapal Plásticos, empresa especializada na produção de componentes para a indústria automóvel", lê-se num comunicado à imprensa.

A Inapal Plásticos, que tem duas fábricas, uma no Norte, em Leça do Balio e outra no Sul, em Palmela, no Parque Industrial da Autoeuropa, tinha sido adquirida pelo fundo gerido pela ECS Capital, em 2010, que implementou um plano de reestruturação, permitindo "assegurar a viabilidade da empresa, salvaguardando postos de trabalho".