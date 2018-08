Actualidade

O secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, disse hoje "não haver razões" para a redução do orçamento da Política Agrícola Comum (PAC) pós-2020 e garantiu que Portugal "não vai baixar os braços" na sua negociação.

"Não há razões que justifiquem a redução do orçamento da PAC, diminuição com a qual nós não concordamos", referiu no Seminário "A PAC pós-2020 e a Agricultura na Região Norte", organizado pela Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal (CONFAGRI), em Penafiel, distrito do Porto.

O governante realçou que uma reforma só pode ser "efetivamente feita" se a acompanhá-la estiver um envelope financeiro que dê suporte às medidas a implementar.