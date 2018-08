Actualidade

O CaixaBank voltou a reforçar ligeiramente a sua posição no BPI, detendo agora 94,949% do capital social do banco e 94,959% dos direitos de voto, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A semana passada foi conhecido que o CaixaBank tinha comprado ações do BPI entre 10 e 15 de agosto, aumentando então a sua posição no BPI para 94,948% do capital social e 94,958% dos direitos de voto, pelo que as aquisições de 20.829 ações hoje conhecidas, feitas a 16 de agosto, significam um reforço muito ligeiro da posição.

O CaixaBank fez as compras ao preço médio de 1,45 euros a ação, tendo gastado cerca de 30 mil euros.