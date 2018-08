Actualidade

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) defendeu hoje cartas e licenças especiais para conduzir charretes e carroças, um negócio cada vez mais explorado pela atividade turística.

"Normalmente as charretes eram conduzidas por pessoas que tinham a experiência de muitos anos de trabalho no campo. Esses até são mais cautelosos, mas começam a ver-se cada vez mais e em locais onde não era habitual, como no Chiado, por exemplo", disse à agência Lusa o presidente do ACP, Carlos Barbosa.

Carlos Barbosa considerou que a atividade deve estar sujeita a uma carta ou uma licença especial a atribuir pelo IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes.