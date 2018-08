Incêndios

O PSD entregou hoje um requerimento no parlamento a pedir ao Ministério da Administração Interna o envio urgente da "fita do tempo" do incêndio de Monchique, bem como todos os documentos relativos à intervenção dos meios envolvidos no combate.

O requerimento assinado pelos deputados do PSD e a que a agência Lusa teve acesso, para "envio do relatório da gestão operacional realizada durante o incêndio que atingiu Monchique e concelhos limítrofes", deu hoje entrada no parlamento.

"Em nome da transparência que é exigível ao poder político, o grupo parlamentar do PSD considera importante o acesso à chamada 'fita do tempo' do incêndio de Monchique", refere o texto.