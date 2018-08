Actualidade

O lucro da Sonae subiu 34,2% nos primeiros seis meses do ano, face a igual período de 2017, para 98 milhões de euros, anunciou hoje a dona da cadeia de hipermercados Continente e da Worten, entre outros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae adianta que o volume de negócios "cresceu 6,6% em termos homólogos, ascendendo a 2.680 milhões de euros no primeiro semestre de 2018, particularmente impactado pela Sonae Retalho, que contribuiu com 167 milhões de euros adicionais".

No período em análise, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado "melhorou 15 milhões de euros, para 154 milhões de euros", um aumento de 11,1%, "suportado por um EBITDA subjacente superior (mais oito milhões de euros) e por um maior resultado obtido pelo método de equivalência patrimonial (mais nove milhões de euros)", refere a empresa.