Actualidade

O presidente da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal (CONFAGRI), Manuel dos Santos Gomes, disse hoje que o orçamento da Política Agrícola Comum (PAC) não pode ser canalizado para outras áreas, tendo de manter um "fio condutor".

No encerramento do Seminário "A PAC pós 2020 e a Agricultura na Região Norte", em Penafiel, no distrito do Porto, o dirigente afirmou vislumbrarem-se "algumas tentativas" de tentar desviar o dinheiro da PAC para outras áreas, algo que considera "inaceitável".

"Precisamos de ter uma PAC forte, que mantenha, pelo menos, o Orçamento Comunitário da atual, descontada a parte do Reino Unido, claro está, mas somente essa parte, porque se tivermos uma boa PAC, mas não houver dinheiro, também não tem efeito prático", referiu.