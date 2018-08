Actualidade

A companhia de seguros Lusitania disse hoje que opera no mercado "pautada pelo mais estrito e rigoroso cumprimento das regras legais", depois de ter sido acusada de cartel pela Autoridade da Concorrência juntamente com outras quatro seguradoras.

"A atuação da Lusitania no mercado é pautada pelo mais estrito e rigoroso cumprimento das regras legais e regulamentares aplicáveis ao setor segurador, mantendo na relação com os seus parceiros e clientes uma conduta transparente e de grande profissionalismo", lê-se no comunicado hoje divulgado pela empresa do Grupo Montepio, um dia depois de ter sido conhecida a acusação.

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou terça-feira cinco seguradoras de "cartel de repartição de mercado e fixação de preços" durante sete anos, com impactos nos preços dos seguros contratados por grandes clientes empresariais, nomeadamente em seguros de acidentes de trabalho, saúde e automóvel.