Actualidade

Os cidadãos que pretendam apresentar sugestões e opiniões relativamente ao programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras", criado para proteção das populações, já o podem fazer para um endereço de email disponibilizado hoje pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

No âmbito do programa que visa "contribuir para a promoção da resiliência e segurança das populações" e "com o objetivo de fomentar um contacto privilegiado com todos os cidadãos, nacionais e estrangeiros", a ANPC disponibiliza o endereço de email aldeiasegura@prociv.pt.

"Este endereço destina-se à apresentação, em português ou inglês, de opiniões e sugestões sobre o referido programa", informou, em comunicado, a ANPC.