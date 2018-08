Actualidade

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) ao prolongamento do Metro de Lisboa entre o Rato e o Cais do Sodré foi alvo de 164 participações no portal "Participa", no âmbito da consulta pública, até às 20:00 de hoje.

Neste 'site', que permite participar nas consultas públicas lançadas em Portugal, são disponibilizados para consulta os documentos relativos aos processos em análise.

A consulta pública teve início em 11 de julho e termina hoje.