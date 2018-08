Migrantes

O ministro do Interior italiano autorizou hoje que os 29 menores a bordo do barco militar 'Diciotti', atracado desde segunda-feira no porto de Catânia, na Sicília, vão para terra, depois de pressões de organizações nesse sentido.

A embarcação italiana tem 177 migrantes a bordo e, antes de atracar, permaneceu durante cinco dias no mar, à espera que o Governo de Itália desse autorização para dirigir-se a um porto.

"Há 29 menores a bordo do barco, que desçam. Podem descer", disse Matteo Salvini num vídeo publicado nas redes sociais.