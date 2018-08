Actualidade

O tenista português Gastão Elias foi eliminado na quarta-feira pelo sérvio Nikola Milojevic na primeira ronda da fase de qualificação para o US Open, último torneio do 'Grand Slam' da temporada, que está a decorrer em Nova Iorque.

Elias, 147.º do 'ranking' ATP e único representante português na fase de qualificação do 'major' nova-iorquino, foi eliminado pelo 203.º da hierarquia mundial jovem de 23 anos e 203.º da hierarquia mundial em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-0, ao cabo de 1h04.

Naquele que foi o primeiro confronto frente ao jovem de 23 anos, ex-número um do mundo de juniores (em 2013) e campeão este ano no ATP Challenger de Fergana (Uzebequistão), Elias tentava atingir a segunda ronda e lutar pela entrada no quadro principal, no qual se estreou em 2016.