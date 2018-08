Actualidade

O parlamento australiano votou hoje a favor de uma suspensão dos trabalhos até 10 de setembro, confirmando a crise da liderança do Partido Liberal e no Governo, que poderá levar ainda hoje à queda do primeiro-ministro.

"Vergonha, vergonha, vergonha", gritaram vários dos deputados da oposição trabalhista que, após uma vitória pela margem mínima (dois votos) a favor da interrupção dos trabalhos.

A votação ocorreu com grande parte dos lugares do Governo vazios, tendo Turnbull e alguns ministros - muitos deles já demissionários - entrada na sala do parlamento apenas para apoiar a suspensão dos trabalhos.