Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros australiano informou hoje num alerta a viajantes que continua a receber informações sobre possíveis ataques terroristas em várias zonas da Indonésia.

"Continuamos a receber informações que indicam que terroristas podem estar a planear ataques na Indonésia", refere a nota divulgada pelo Governo.

"Devido a preocupações mais elevadas de segurança, fucionários do Consulado-Geral em Surabaya não vão participar num evento no dia 23 de agosto na Universidade Airlangga em Surabaya", pode ler-se no comunicado.