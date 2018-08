Actualidade

A Marinha do México anunciou na quarta-feira ter apreendido dez toneladas de drogas sintéticas perto da cidade de Culiacan, no oeste do país.

Em comunicado, a Marinha adiantou que as drogas foram apreendidas na terça-feira na comunidade de Los Cedros, bem como um camião do lixo.

As drogas apreendidas foram incineradas.