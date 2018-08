Actualidade

O dérbi de sábado entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, é o grande destaque da terceira jornada da I Liga de futebol, com o campeão FC Porto à espera do desfecho do embate entre os rivais.

Agendado para as 19:00, o dérbi testa os dois grandes rivais de Lisboa, com a Luz a receber duas equipas que venceram os primeiros dois jogos e procuram criar desde já distâncias na tabela classificativa.

O Benfica, vice-campeão português, chega ao encontro depois de defrontar, na terça-feira, o PAOK, num empate caseiro a uma bola que deixou os gregos em vantagem, e terá o fator cansaço a ter em conta, uma vez que já disputou três jogos europeus, de qualificação para a Liga dos Campeões, contra zero do Sporting.