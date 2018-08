Actualidade

O Presidente russo, Vladimir Putin, irá participar no Fórum do Leste Asiático, que decorre em Singapura de 11 a 15 de novembro, onde deverá encontrar-se com o homólogo norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje o Kremlim.

De acordo com o conselheiro de Vladimir Putin para os Assuntos Internacionais, Yuri Ushakov, em declarações ao jornal Izvestia, citado pela agência EFE, o Presidente russo tem prevista a viagem a Singapura no âmbito do Fórum do Leste Asiático.

Entretanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, confirmou a possibilidade de a reunião internacional poder ser aproveitada para a realização de um novo encontro entre Putin e Donald Trump.