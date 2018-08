Actualidade

A consultora de risco EXX Africa apontou hoje preocupações dos investidores com a corrupção "entranhada" em Angola e o estado persistentemente fraco da economia, admitindo que a "lua de mel" do novo Presidente angolano, João Lourenço, "acabou".

Em comunicado enviado hoje às redações, sobre o relatório com as perspetivas no risco de investimento em Angola, a consultora EXX Africa acusa João Lourenço, eleito Presidente da República precisamente a 23 de agosto de 2017, de se aproveitar de uma premissa anticorrupção em proveito próprio, face aos 38 anos no poder de José Eduardo dos Santos.

Das medidas tomadas por Lourenço na luta contra a corrupção, que procuravam colocar um fim no monopólio nas várias indústrias, os casos seguidos pelo Governo "foram motivados politicamente", o que permitiu a remoção de críticos e que demarcasse o seu território político, refere a EXX Africa.