Actualidade

O primeiro-ministro australiano advertiu hoje que deixará o Parlamento e o cargo na sexta-feira, se a maioria dos deputados do Partido Liberal continuar a exigir uma mudança na chefia do Governo.

Malcolm Turnbull disse que vai convocar para sexta-feira uma reunião da bancada do partido, mas só se antes receber uma carta assinada pela maioria dos membros a pedir uma mudança de líder.

"O Parlamento foi suspenso e agora espero uma carta com as assinaturas da maioria do partido, 43. Se receber isso, vou convocar uma nova reunião do partido. Na terça-feira [o partido] confirmou a minha liderança. Preciso de ver que há uma maioria de membros que quer nova votação", disse, numa conferência de imprensa transmitida em direto pelas televisões australianas.