Actualidade

O antigo chefe do governo do estado de Victoria afirmou hoje que a atual crise pode levar à queda do primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, marcando também o período de maior instabilidade política no país.

"Este é um período muito instável que mostra que faltam governos com visão de país. Temos tido governos que apenas respondem a circunstâncias pontuais em vez de liderar, de apresentar um programa. E por isso acabamos com estes 'golpes de Estado'", disse o liberal Jeff Kennett.

"Quem governa chegou ao poder com sangue político nas mãos e pode morrer da mesma forma", afirmou hoje, em declarações à televisão pública ABC.