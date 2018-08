Actualidade

Um ano após o êxodo em massa da minoria rohingya da Birmânia (Myanmar), o futuro de mais de 500.000 crianças que vivem em campos de refugiados no Bangladesh está comprometido, segundo um relatório hoje divulgado pelo Unicef.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) refere no documento que "mais de meio milhão de crianças rohingyas no sul do Bangladesh estão a ver ser-lhes negada a oportunidade de acesso a uma educação adequada".

A agência da ONU acrescenta que são necessários urgentes esforços internacionais para evitar que estas crianças "entrem em estado de desespero e frustração".