Actualidade

Os promotores militares do Uganda retiraram as acusações de posse ilegal de armas de fogo contra o deputado e músico ugandês Bobi Wine, detido na semana passada em Kampala, avançou hoje a agência Associated Press.

Um dos rostos da oposição do Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, conhecido como Bobi Wine, foi detido na semana passada, após violentos confrontos que atingiram a comitiva do presidente daquele país, Yoweri Museveni.

Numa mensagem divulgada na sua conta na rede social Twitter, o deputado e músico escreveu que, nos confrontos, o seu motorista foi morto a tiro pela polícia.