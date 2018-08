Actualidade

O vice-presidente do Conselho de Estrangeiros na Alemanha, José Manuel Paca, afirmou hoje que os angolanos têm hoje "as mesmas possibilidades" de acesso ao mercado de trabalho que os restantes cidadãos e elogiou a visita que o Presidente de Angola, João Lourenço, está a realizar ao país.

A viver na Alemanha há mais de três décadas, José Manuel Paca, natural de Angola, assegurou, em entrevista à agência Lusa, que a comunidade angolana no país - cerca de 6.600 cidadãos registados oficialmente -, é "diferente das outras mas discute os mesmos problemas que as comunidades turca, do Afeganistão, marroquina ou até portuguesa".

O também presidente do Conselho da capital da Turíngia, a cidade de Erfort, revela que este estado federal, no centro da Alemanha, conta com 25 mil estrangeiros, oriundos de 107 nações.