Os passageiros naturais de Cabo Verde, cônjuges e descendentes estão isentos de pagamento da nova Taxa de Segurança Aeroportuária (TSA) nos voos internacionais, esclareceu hoje o Governo cabo-verdiano, revelando que vai alterar a lei para tornar este aspeto mais claro.

Com entrada em vigor prevista para 01 de janeiro do próximo ano, a criação da TSA insere-se na alteração ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros do território cabo-verdiano e foi publicada no Boletim Oficial de Cabo Verde a 02 de agosto.

O valor da TSA será de 150 escudos cabo-verdianos (1,36 euros) por passageiro para os voos domésticos e de 3.400 escudos cabo-verdianos (30,71 euros) nos voos internacionais.