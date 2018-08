Actualidade

As autoridades de Moçambique e da África do Sul pretendem estreitar a colaboração com vista à responsabilização de fugitivos à justiça de um e outro país, anunciou hoje fonte governamental moçambicana.

Equipas dos ministérios com a tutela da Administração Interna nos dois países vão definir uma "estratégia de trabalho" com vista a "identificar, localizar e deter indivíduos fugitivos e levá-los a responder pelos crimes de que são acusados", refere o jornal estatal Notícia, na edição de hoje.

A colaboração surge na sequência de um encontro realizado na última semana, em Maputo, entre o ministro do Interior moçambicano, Basílio Monteiro, e o ministro da Polícia da África do Sul, Bheki Cele.