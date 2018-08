Actualidade

Um ano depois das eleições angolanas, ainda é cedo para um balanço à atuação do Presidente de Angola, João Lourenço, com a imprensa local a dar-lhe o benefício da dúvida e a, contraditoriamente, pedir paciência e rapidez.

As ideias constam nos editoriais publicados hoje no Jornal de Angola e no O País, dos editorialistas Carlos Calongo e José Kaliengue, que referem ser "obrigatório" elaborar um conjunto de questões cujas respostas possam refletir o desempenho do Executivo, disse o primeiro, e ter paciência e, ao mesmo tempo, de se apressar o passo, sublinhou o segundo.

A 23 de agosto de 2017, mais de sete milhões de angolanos, de um total de 9,3 milhões de inscritos, foram às urnas pela quarta vez em Angola, dando a vitória ao candidato do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, e a maioria dos 220 assentos na Assembleia Nacional ao partido.