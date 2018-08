Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e, segundo a ministra da Justiça, esta contempla uma maior autonomia do MP e uma carreira plana para os procuradores.

Na conferência de imprensa após a reunião, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, explicou que a proposta pretende clarificar a estrutura hierárquica do MP, uma melhor definição dos órgãos do Ministério Público e as relações e competências de cada um e a aplicação de uma carreira plana aos profissionais.

"A carreira plana vai permitir premiar os magistrados do MP e facilitar o seu acesso a uma progressão na carreira", disse.