O Governo de Macau ainda não concluiu o programa de medidas estruturais de prevenção de catástrofes no território, um ano depois da passagem do tufão Hato, que causou dez mortos e prejuízos de 1.300 milhões de euros.

O chefe do Executivo apresentou, em abril, um conjunto de "tarefas prioritárias no âmbito da prevenção e redução de desastres" com data de conclusão até 2021.

Além de estações elevatórias e esgotos com caixas de seccionamento para drenar as águas pluviais, com conclusão prevista para 2021, as autoridades querem avançar com a construção de um murete de proteção contra inundações no Porto Interior e comportas amovíveis na foz do rio das Pérolas.