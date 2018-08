Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, anunciou hoje a abertura oficial do recenseamento eleitoral no país, para as eleições legislativas, previstas para 18 de novembro, mas os 'kits' para o registo biométrico ainda não estão disponíveis.

Num discurso proferido na direção-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) e na presença de representantes da comunidade internacional, Aristides Gomes salientou que têm existido dificuldades, que são "inerentes a um processo organizado por um Governo que não tem o controlo efetivo de todos os parâmetros do processo de organização das eleições legislativas".

"Em todo o processo há sempre uma previsão e a previsão tem as suas margens de erro. A margem de erro depende do controlo sobre os parâmetros que participam neste processo. Neste caso concreto, como eu disse, há parâmetros fundamentais que agem naturalmente fora do controlo do Governo a começar pelo financiamento", afirmou.