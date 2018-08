Actualidade

O Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul considerou hoje como "informações falsas" as declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a redistribuição de terras e criminalidade naquele país.

Em comunicado, o gabinete da ministra Lindiwe Sisulu refere que "notou os comentários infelizes" no Twitter, feitos por Donald Trump.

"É lamentável que o 'tweet' seja baseado em informações falsas", afirma na nota a governante.