Actualidade

O camionista português que provocou dois mortos e três feridos numa colisão em Quintanapalla, há duas semanas, em Burgos, continua internado e sem condições para ser interrogado pelo tribunal, informou hoje o hospital daquela cidade do norte de Espanha.

De 58 anos, o camionista português, que acusou uma taxa de alcoolemia no sangue acima do limite fixado pela lei espanhola, detetada quando foi socorrido no local do acidente, "não corre perigo de vida" e apresenta lesões na coluna vertebral, de acordo com a mesma fonte, do Hospital Universitário de Burgos.

O camionista, que foi transportado em estado grave para aquele hospital, está indiciado pelo Tribunal de Instrução 2 de Burgos de "homicídio involuntário e de um delito contra a segurança rodoviária", mas, de acordo com fonte judicial consultada hoje pela Lusa, o processo "não avançou muito".