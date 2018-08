Actualidade

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Angola anunciou hoje a detenção de cinco cidadãos de nacionalidade vietnamita por tráfico de marfim, quatro dos quais pretendiam embarcar, quarta-feira, para o Vietname com 27 peças de cornos de rinoceronte.

Na sequência das detenções, o SIC apresentou hoje as mais de duas toneladas de produtos diversos, designadamente 535 quilogramas de marfim bruto e 263 quilogramas de peças de marfim trabalhadas, 895 quilogramas de escamas de Pangolim e dez quilogramas de planta medicinal, protegidos pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção.

Em declarações à imprensa, o diretor do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC, Tomás Agostinho, disse que as quantidades apreendidas estão estimadas em cerca de quatro milhões de dólares (cerca de 3,5 milhões de euros).