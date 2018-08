Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse hoje que vai propor à Assembleia Nacional Popular a criação de um dispositivo jurídico que imponha a qualquer Governo a contribuição para um fundo para a realização de eleições no país.

"Vamos propor à Assembleia Nacional a institucionalização de um dispositivo jurídico que imponha a qualquer equipa governativa do nosso país a necessidade ou mesmo a imperatividade de contribuir anualmente para que nós possamos alimentar um fundo que permita à Guiné-Bissau realizar a partir de futuras eleições com os nossos próprios meios, qualquer processo de eleições", afirmou Aristides Gomes.

O primeiro-ministro falava durante a cerimónia oficial de lançamento do recenseamento para as eleições legislativas, previstas para 18 de novembro, na direção-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral.