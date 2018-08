Actualidade

Os serviços da Câmara do Porto propuseram em 2017 o chumbo da alteração de hotel para habitação na escarpa da Arrábida, sustentando que "contrariava" o Pedido de Informação Prévia de Correia Fernandes e decisões do mandato de Rui Rio.

De acordo com a consulta feita pela Lusa na quarta-feira ao processo camarário, o arquiteto da Direção Municipal do Urbanismo assina o "parecer desfavorável" a 02 de junho de 2017, menos de um ano depois de o vereador do Urbanismo Correia Fernandes aprovar o Pedido de Informação Prévia (PIP) e menos de um mês depois de deixar o pelouro devido à rutura da coligação pós-eleitoral entre os socialistas e o independente Rui Moreira.

O técnico, que não volta a pronunciar-se no processo, sustenta que a solução urbanística, depois aprovada com algumas alterações, tinha "princípios urbanísticos distintos do projeto de arquitetura e licença deferida em 2013", durante a presidência do social-democrata Rui Rio, e que estava em "desconformidade" com os PIP aprovados, prejudicando a aplicação do artigo do Plano Diretor Municipal (PDM) que determina a impossibilidade de revogar direitos adquiridos.