Actualidade

A obra que tem gerado polémica no Porto está a ser investigada pelo Ministério Público (MP), foi este ano integrada na Zona Especial de Proteção (ZEP) da Ponte da Arrábida e inclui terrenos registados por usucapião, revelam vários documentos.

Situada a jusante da travessia classificada em 2013 como Monumento Nacional, a empreitada com alvará de obra emitido em fevereiro foi "assumida" pela ZEP colocada em discussão pública em julho, cinco anos depois de ter vigorado uma proteção "automática" de 50 metros, pelo que as intervenções urbanísticas no terreno estavam, quando se iniciaram os trabalhos, dispensadas de parecer prévio das entidades patrimoniais.

A construção está "a ser alvo de inquérito pelo MP" na sequência de várias "denúncias", disse à Lusa a Procuradoria-Geral da República, ao passo que o presidente da autarquia, Rui Moreira, decidiu, a 08 de maio, pedir "com urgência" uma investigação sobre a titularidade daqueles terrenos que, em 2001, foram alvo de uma permuta entre a Câmara e a Imoloc, imobiliária que no mandato do social-democrata Rui Rio foi impedida de construir no Parque da Cidade.