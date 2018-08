Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) considera que a zona euro está no bom caminho, mas que ainda necessita de estímulos da política monetária para que a inflação fique ligeiramente abaixo de 2%.

"Deve ser sublinhado que os dados disponíveis confirmam um crescimento sólido e com uma ampla base na zona euro", assinalou o economista-chefe do BCE, Peter Praet, segundo as atas da reunião de 26 de julho do BCE.

A solidez da economia da zona euro permite confiar que a inflação permaneça a um nível ligeiramente abaixo de 2%, "mas deve ficar claro que, para alcançar este objetivo, ainda são necessários estímulos monetários significativos", acrescenta o texto citado pela EFE.